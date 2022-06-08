В Орловской области станет больше облагороженных пляжей

Фото: Иван МАКЕЕВ Фото: Архив "КП"

В Орловской области станет больше оборудованных пляжей. Сейчас регион не может похвастаться обилием мест отдыха у воды: их меньше, чем в других областях ЦФО.

Увеличить количество пляжей поручил губернатор Андрей Клычков. В этом купальном сезоне мест, где официально разрешено плавать, всего 34 на все районы Орловской области. Тогда как в Белгородской области их 125, в Тамбовской 83, в Тульской 59, в Липецкой 54, в Курской 51, в Брянской 45. Несмотря на многочисленные предупреждения МЧС, каждый год в водоемах Орловщины во время купального сезона тонут люди. Часто трагедии случаются в запрещенных для купания местах.

- Настоятельно рекомендую пересмотреть те решения, которые были приняты по прекращению функционирования муниципальных пляжей, и вернуться к их реализации. Кроме этого, нужно определить места, которые не попадают в перечень пляжей, но используются людьми для отдыха, - отметил Андрей Клычков на на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Напомним, в самом Орле купаться можно на озере Светлая жизнь, а также в Оке, в районе городского парка. Другие места только для загара, плавание в них запрещено.

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