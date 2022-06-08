Фото из архива "КП" Фото: Ольга СУПОНЕВА

С 8 июня троллейбусы в Орле снова поехали до Выгонки. Движение по маршруту №7 возобновлено.

Об этом сообщает администрация города. Троллейбусы с сегодняшнего дня повезли пассажиров до конечного маршрута в Железнодорожном районе, а вот до автовокзала они все еще не ходят из-за вышедшей из строя контактной сети.

- Из-за порыва на улице Комсомольской электротранспорт по-прежнему курсирует до Трилистника. Ремонт кабеля, ведущего к подстанции №5 на улице МОПРа, продолжается, - пояснили в горадминистрации.

Даты, в которые в Орле будет полностью восстановлено движение троллейбусов, пока что не обозначаются.