Фото: Ольга СУПОНЕВА / Архив "КП"

В Советском районе Орла поймали подростка с пакетиком «синтетики». У орловца изъяли более пяти граммов наркотика.

17-летнего местного жителя полицейские задержали в Советском районе. У парня в кармане нашли пакетик с белым порошкообразным веществом.

- Проведенное в Экспертно-криминалистическом центре исследование показало, что это синтетический наркотик – производное N-метилэфедрона массой 5,49 граммов, - сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Полицейским задержанный рассказал, что запрещенное вещество он собирался употребить. В следственном комитете завели уголовное дело по части 2 статьи 228 УК РФ. Сейчас ведется следствие.