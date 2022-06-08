В Орловской области выросли ежемесячные пособия

Размер ежемесячных пособий увеличился с 1 июня Фото: Нина СОКОЛОВА

В Орловской области размер ежемесячных пособий увеличился с 1 июня в связи с индексацией прожиточного минимума. Так, женщины, вставшие на учет в ранние сроки беременности, будут получать 7055 тысяч рублей, что составляет 50 % прожиточного минимума трудоспособного взрослого населения. В зависимости от установленной суммы пособия семьи с детьми в возрасте от 8 до 17 лет получат 6278 тысяч рублей, 9417 тысяч рублей или 12557 тысяч рублей.

- Первыми выплаты в новых повышенных размерах получат родители, которые оформят пособия в июне. Зачисление происходит в течение 5 рабочих дней после того, как принято положительное решение по заявлению родителя. Семьи, которым выплаты назначены до июня, получат их в новом размере в июле, - уточнили в отделении ПФР по Орловской области.