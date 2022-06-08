В Орловской области ветеринарные службы тренировались спасать свиней от африканской чумы. Межрегиональное учение прошло в Дмитровском районе.

Ветеринарные службы сразу нескольких регионов отработали алгоритм действий при вспышке африканской чумы свиней. Свиноводство в Орловской области продолжает развиваться, а численность поголовья составляет более одного миллиона. Условная вспышка АЧС случилась на крупном предприятии Дмитровского района, где содержится свыше пятидесяти голов свиней. На теоретическом этапе учения обсудили правила отбора проб, порядок их доставки, методы исследования и способы уведомления в случае установления африканской чумы.

- На площадке свинокомплекса были отработаны вводные и алгоритм действий специалистов государственной ветеринарной службы и ветврачей предприятия при поступлении информации о подтверждении диагноза на АЧС. Подробно рассмотрены проблемные вопросы обеспечения биобезопасности, - уточнили в пресс-службе Россельхознадзора по Орловской и Курской областям.

В целом специалисты оценили результаты межрегиональных учений положительно.