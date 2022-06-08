До суда дошло дело орловца, обвиняемого в убийстве, угрозе убить и порче чужого имущества

Фото: СУ СК по Орловской области

В Орловской области перед судом предстанет житель Кромского района, которого обвиняют сразу в нескольких преступлениях. Правосудие вынесет приговор за убийство, угрозу убийством и повреждение чужого имущества.

Всего за несколько дней в начале апреля месяца 54-летний кромчанин натворил дел на несколько статей Уголовного кодекса. 1 апреля он попытался убить своего знакомого, мужчину 51 года. В пылу пьяной ссоры он избил того тарелкой, стаканом, а потом пустил в ход кулаки, угрожая расправиться с оппонентом. В тот же день в пьяном угаре обвиняемый порезал шины на автомобиле односельчанина.

На этом дебошир не успокоился. Через несколько дней, 4 апреля, он будучи пьяным избил своего 67-летнего знакомого и бросил ему в голову полено. Пожилой мужчина умер. Нападавшего задержали.

- Собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем прокурором утверждено обвинительное заключение и уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу, - сообщили "КП" в СУ СК РФ по Орловской области.