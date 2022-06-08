Орловский регоператор «Зеленая роща» готовится к масштабной цифровизации

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О состоянии мест накопления твердых коммунальных отходов (ТКО), о месте нахождения и степени заполненности мусоровозов в скором времени регоператора начнет информировать автоматизированная система управления (АСУ).

Алгоритмы системы позволят усилить контроль за работой операторов, обеспечивающих обработку и размещение отходов. отслеживать в режиме реального времени маршруты мусоровозов и автоматически выявлять нарушения графиков вывоза ТКО. То есть АСУ будет автономно выявлять то, что мусоровоз не заехал на определенную на площадку в установленное по графику время.

Наряду с этим специалисты будут получать в онлайн-режиме фотоматериалы, отражающие состояние мест накопления отходов.

«АСУ поможет нам оптимизировать логистику вывоза ТКО, усилить контроль за работой операторов и как результат повысить качество оказываемых регоператором услуг по обращению с ТКО», - поясняет Александр Муромский, генеральный директор управляющей компании «Зеленая роща», дочерней компании Корпорации развития Орловской области.

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Информацию, полученную через АСУ, в «Зеленой роще» будут тщательно анализировать, чтобы оценить весь процесс движения отходов, начиная с момента вывоза с контейнерной площадки и заканчивая доставкой отходов на объект сортировки.

Александр Муромский рассказал, что теперь регоператор и с публично-правовой компанией по формированию комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами «Российский экологический оператор» (ППК «РЭО») будет зачастую общаться на языке цифры. На минувшей неделе в Нижнем Новгороде проходила конференция «Цифровая индустрия промышленной России». На мероприятии было подписано соглашение о долгосрочном сотрудничестве между ППК «РЭО» и УК «Зеленая роща». Одним из направлений сотрудничества станет передача информации от орловского регоператора ППК «РЭО».

«С УК «Зеленая роща» (Орловская область) договорились не только о передаче данных с мусоровозов, но и об облете полигонов. Беспилотники помогут построить трехмерные модели таких объектов - и мы сможем оценить их остаточную вместимость. Такое взаимодействие позволит быстро выявлять и предотвращать нарушения», - поделился после подписания соглашения у себя телеграм-канале Денис Буцаев, генеральный директор ППК «РЭО».

Он отметил, что сбор информации по движению мусоровозов позволит тщательнее контролировать регоператора и уточнить тариф на услугу по вывозу ТКО, а также принимать решения по развитию инфраструктуры обращения с ТКО в регионе.