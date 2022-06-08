В Ливнах юный мотоциклист без прав угодил в ДТП

Мотоцикл получил травмы Фото: УГИБДД УМВД РФ по Орловской области.

В Орловской юный мотоциклист без водительских прав угодил в ДТП. Молодой человек госпитализирован с травмами.

Об обстоятельствах аварии рассказали в Госавтоинспекции региона. Все случилось в десятом часу вечера на улице Дружбы Народов. 24-летий водитель автомобиля "Митсубиши" разворачивался, маневр оказался неудачным. Машина столкнулась с попутным мотоциклом "Пегас", которым управлял 16-летний мотоциклист. При этом водительских прав у юного байкера не было.

- В результате ДТП водитель мотоцикла получил телесные повреждения, госпитализирован, - сообщили в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области.

В общей сложности за сутки полицейские насчитали 12 ДТП на дорогах области, в них пострадали 6 человек.