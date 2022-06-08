Серебряный призер Олимпиады-2022 Никишин пообщался с губернатором Орловской области

Александр Никишин (слева) и Андрей Клычков. Фото со страницы Андрея КЛЫЧКОВА в VK.

- Сегодня встретился с хоккеистом Александром Никишиным - серебряным призером Олимпийских игр в Пекине, защитником московского «Спартака», игроком сборной России по хоккею, - написал на странице в соцсети губернатор Орловской области Андрей Клычков.

По словам главы региона, с поставленной задачей на Играх-2022 Александр справился на все сто - завоевал на первой в своей карьере Олимпиаде серебряную медаль, стал одним из самых заметных игроков турнира.

Кто следит за его игрой, знает, что это волевой, целеустремленный парень, которые не боится брать игру на себя, не уступает в скорости и отлично поддерживает атаки. А еще приятно, что во многих интервью он с гордостью говорит, что родился и вырос в Орле. Поговорили о достигнутых успехах и планах, обсудили направления развития и перспективы орловского хоккея. Искренне рад, в Орловской области появляются такие спортсмены - бойцы, чемпионы, настоящие олимпийцы. Убежден, что орловской хоккейной школе удастся воспитать еще немало ярких игроков, которые достигнут высот в большом спорте и сделают Орловщину еще заметней на спортивной карте страны. Пожелал Александру крепкого здоровья, новых профессиональных успехов и достижений. Вся Орловская область гордится им! – подытожил Андрей Клычков.

Итоги выступления орловских спортсменов в Пекине в материале «КП».