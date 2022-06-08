Фото: Сергей Силаев

В Орле 8 июня временно отключат электричество на трех улицах. Публикуем список адресов, по которым пройдут отключения.

О временных ограничениях в подаче электроэнергии сообщила пресс-служба администрации города Орла. Городские службы ЖКХ будут проводить работы в течение трех часов: с 14.00 до 17.00.

Отключение затронет улицу Комсомольскую, 251, 253, 255, Автовокзальную, 36 и переулок Дарвина, 1, 3, 3а.

Напомним, на некоторых улицах города не будет горячей воды до 9 июня, 14 июня и 20 июня. Полный список адресов здесь.