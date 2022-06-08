Под Орлом пожарные спасли от огня сельхозтехнику

В Кромском районе сгорел блок хозпостроек Фото: ГУ МЧС РФ по Орловской области.

В Орловской области пожарные спасли от огня сельскохозяйственную технику. В Кромском районе полыхали хозпостройки, огонь едва не добрался до спецмашин.

ЧП случилось накануне вечером, 7 июня, очевидцы сообщили о нем в пожарную службу примерно в шесть. Пожарные расчеты из двух частей прибыли на место происшествия, в деревню Черкасскую.

- В результате пожара блок хозяйственных построек выгорел по всей площади, сгорела кровля. От огня спасены сельскохозяйственная техника и рядом стоящие постройки. Пострадавших нет, - сообщили "КП" в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.

Пока что причина пожара не ясна, ее устанавливают специалисты ведомства. Также предстоит посчитать на какую сумму набедокурил огонь.