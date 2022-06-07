В Орле промывают ливневки

В Орле промывают сеть ливневой канализации Фото: Ольга СУПОНЕВА

В Орле промывают сеть ливневой канализации. По информации пресс-службы городской администрации, почти 3,5 тысячи погонных метров уже промыто.

Коммунальщики - работу ведет Управление коммунальным хозяйством - с апреля по май промыли сеть ливневок на улицах Михалицына, Городской, Металлургов и в микрорайоне Зареченском.

- Сейчас, по информации УКХ, ведутся работы по промывке ливневок на улице Паровозной. В ближайшее время работники планируют промыть сеть по Наугорскому шоссе, - пояснили в горадминистрации.