Орловчанка, потратившая 800 рублей с чужой карты, попала под уголовное дело

Фото: Ольга СУПОНЕВА / Архив "КП"

Жительница Орла попала под уголовное дело о краже за трату 800 рублей с чужой карты. Женщина нашла ее на улице и отправилась по магазинам.

Как рассказали в областном УМВД, карту потерял местный житель. Он увидел смс о списании суммы и заблокировал платежное средство, а после пошел в полицию. Оперативникам удалось установить человека, решившего закупиться за чужой счет. Помогли им в этом записи с камер видеонаблюдения в магазинах, где женщина расплатилась и пыталась расплатиться.

- В отношении данной гражданки возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «г» части 3 статьи 158 УК РФ: кража, совершенная с банковского счета, а равно в отношении электронных денежных средств, - сообщили в пресс-службе ведомства.

Женщина под подпиской о невыезде.