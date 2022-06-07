Начальника УКС Орла отстранили от должности

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Отстранен от должности начальник УКС Орла Дмитрий Кузнецов. Такое решение в отношении чиновника, который является фигурантом уголовных дел, принял суд.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Орловской области, в суде первой инстанции об отстранении главы городского Управления капстроительства от поста было отказано. Однако в апелляции областной суд поддержал следствие и ходатайство надзорного ведомства.

- Орловским областным судом апелляционное представление прокуратуры удовлетворено, должностное лицо, подозреваемое в совершении преступлений, временно отстранено от занимаемой должности, - сообщили в ведомстве.

О том, что чиновник стал фигурантом двух уголовных дел, стало известно в апреле. Его подозревают в превышение должностных полномочий и воспрепятствовании предпринимательской деятельности. По версии следствия, по вине начальника УКС не получил оплату подрядчик, ремонтировавший дворы в Железнодорожном и Северном районах города. В дальнейшем фирма не смогла участвовать в других аукционах на ремонт.