Фото: СШОР "Русичи"

Орловские «Русичи» одержали первую победу в Юношеской футбольной лиге. Матч закончился с минимальным перевесом.

О победе сообщает информационный портал управления физической культуры и спорта Орловской области. Футболисты сыграли матч на центральном стадионе города. Он закончился со счетом 1:0.

На 73 минуте «Орлы» остались в меньшинстве, но несмотря на удаление ы дополнительное время смогли заработать пенальти. С 11-метровой отметки был точен Данила Бирюков.

Следующий матч «Русичи» сыграют в Шебекино. Они сыграют с «Академией спорта». На данный момент в турнирной таблице команда находится на седьмом месте из девяти с тремя очками.