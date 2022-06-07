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Спорт7 июня 2022 13:01

Орловские «Русичи» одержали первую победу в Юношеской футбольной лиге

Матч закончился с минимальным перевесом
Сергей Силаев
Фото: СШОР "Русичи"

Фото: СШОР "Русичи"

Орловские «Русичи» одержали первую победу в Юношеской футбольной лиге. Матч закончился с минимальным перевесом.

О победе сообщает информационный портал управления физической культуры и спорта Орловской области. Футболисты сыграли матч на центральном стадионе города. Он закончился со счетом 1:0.

На 73 минуте «Орлы» остались в меньшинстве, но несмотря на удаление ы дополнительное время смогли заработать пенальти. С 11-метровой отметки был точен Данила Бирюков.

Следующий матч «Русичи» сыграют в Шебекино. Они сыграют с «Академией спорта». На данный момент в турнирной таблице команда находится на седьмом месте из девяти с тремя очками.