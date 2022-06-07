Фото: пресс-служба администрации города Орла

В Орле началось строительство пешеходного моста рядом с Красным. Рабочие уже установили первую балку.

В настоящее время первую балку закрепляют, затем планируют приступить к сбору второй. Завтра начнется монтаж следующего пролета. Об этом сообщает пресс-служба администрации города Орла.

9 июня с Липецкого завода на Красный мост придет еще 15 тонн материалов. К августу переправу планируют полностью сконструировать.

– Есть уверенность в том, что в середине июля все материалы для пешеходного, и для коммуникационного мостов будут поставлены в Орел. Поэтому сроков мы не изменяем – пешеходная переправа будет готова ко Дню города, подчеркнул руководитель управления капитального строительства города Орла Дмитрий Кузнецов.

Продолжается и перенос коммуникаций. Рабочие занимаются электрическим кабелем, который попадает в зону работы, а также сетями связи.