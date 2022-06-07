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Общество7 июня 2022 11:35

В Орле на улице Ливенской установили первый светильник на солнечных батареях

Здесь отсутствуют линии электропередач
Сергей Силаев

В Орле на улице Ливенской установили первый светильник на солнечных батареях. Здесь отсутствуют линии электропередач.

В Железнодорожном районе сложилась «темная проблема». Об установке первого фонаря сообщает пресс-служба администрации города Орла.

На место установки прибыл и глава Железнодорожного района города Орла Максим Барбашов. Светильник установлен на торце одного из зданий. Солнечная энергия поможет орловцам бороться с темнотой.

– Надеюсь, что пилотный проект приживется на территории Железнодорожного района, и депутатский корпус рассмотрит возможность решения подобных проблем в рамках выполнения Программы наказов избирателей. Светильники на солнечных батареях стоят недорого, но раз и навсегда решают вопрос с освещением на тех улицах, где нет постоянной линии, - отметил Максим Барбашов.