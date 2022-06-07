Судимый орловец похитил из чужого гаража колеса и двигатель

Орловец попался на краже из гаража Фото: Архив "КП"

Судимый орловец похитил из чужого гаража колеса, двигатель и другое имущество. Краденое молодой человек вывез на грузотакси.

В чужой гараж 24-летний орловец проник днем, сбив навесной замок. Оттуда он вынес комплекты колес от мотоцикла и мотоблока, двигатель от мотоцикла, а также прихватил с собой три фляги и металлические тиски. Затем молодой человек заказал грузотакси и вывез краденое. Владелица гаража оценила похищенное имущество в 15 тысяч рублей. В полиции возбудили уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ. Стражи порядка задержали похитителя. Оказалось, ранее он уже был судим. К тому моменту часть краденого он успел продать.

- В настоящее время ведется следствие. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Часть похищенного имущества изъята, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Орловской области.