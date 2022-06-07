Фото: Алексей БУЛАТОВ Фото: Архив "КП"

Орловские старшеклассники написали ОГЭ по русскому языку. Сегодня экзаменационные задания выполняли более трех тысяч девятиклассников.

Сегодня, 7 июня, на Орловщине прошел Основной государственный экзамен по русскому языку. Его писали 3104 ученика. Орловским девятиклассникам предстояла сложная работа в виде трех блоков экзаменационных заданий: изложение, ответы на вопросы и сочинение.

- На выполнение заданий отводится 235 минут. Время экзамена для детей с ограниченными возможностями по здоровью увеличено на полтора часа. Участникам разрешено пользоваться орфографическими словарями, - уточнили в городской администрации.

Вчера ЕГЭ по физике и истории написали орловские одиннадцатиклассники. Физику выбрали 252 ученика, а историю – 280.