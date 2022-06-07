Орел отметил День русского языка Пушкинскими чтениями

В День русского языка в Орле прошли «Пушкинские чтения». Произведения великого писателя исполнили на площади возле Польского корпуса ОГУ.

В Международный день русского языка в областном центре по традиции прошли «Пушкинские чтения». Как сообщили в городской администрации, в этом году подобное мероприятие состоялось уже в 23-й раз. Любители творчества гения русской литературы собрались на площади возле Польского корпуса ОГУ имени Тургенева. Событие объединило гимназистов, работников библиотек, членов Союза писателей. Ученики гимназии № 1 читали отрывок из поэмы «Полтава», а также произведение «Бородинская годовщина».

В конце мероприятия его участники возложили гвоздики к бюсту Александра Сергеевича Пушкина.