Среди жителей Орловщины подтвердилось еще 34 случая заражения ковидом

Фото: Ольга СУПОНЕВА / Архив "КП"

Сколько людей заболело коронавирусом за сутки в Орловской области рассказал федеральный оперштаб. На 7 июня 2022 в регионе продолжают регистрироваться не только новые случаи заражения, но и летальные исходы.

Согласно федеральной статистике, диагноз covid-19 медики поставили еще 34 орловцам. Некоторым потребовалась госпитализация: за сутки в больницы положили 18 человек. Всего с начала пандемии в регионе зафиксировано 113 260 случаев заражения коронавирусной инфекцией.

Выздоровело и выписано за сутки 52 человека. Всего случаев излечения насчитывается 110 862.

Также за прошлый день зафиксирован еще один смертельный случай течения коронавируса. Суммарно скончалось 1 926 жителей Орловской области с лабораторно диагностированным covid-19.