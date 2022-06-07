Фото: Ольга Супонева

Орловские общественники попросили власти отремонтировать дорогу Нарышкино – Сосково. 39-километровая трасса усыпана ямами и выбоинами.

Представители общероссийского народного фронта обратились в Правительство Орловской области с просьбой отремонтировать дорогу Нарышкино – Сосково. О проблеме рассказали местные жители.

По словам людей, с каждым годом передвигаться становиться все опаснее. В сводках появляются сообщения о ДТП. Так, в мае на подъезде к селу Сосково на трассе не удержался автомобиль.

По дороге проходит автобус Орел – Нарышкино – Сосково. В среднем за день он совершает шесть рейсов. Помимо этого, по дороге ездят легковые и грузовые автомобили.

– Дорога значительно износилась, асфальтовое покрытие пришло в полную негодность. Ямочный ремонт эту трассу не спасает – уже нет места, где ранее не был проведен ремонт, который стал бесполезен.

– Здесь необходимо менять полотно большими участками. Тогда будет результат. Эта дорога соединяет сразу несколько районов с населением около 15 тысяч человек, а также десятки населенных пунктов. Поэтому мы и настаиваем на том, чтобы был разработан план по комплексному ремонту этой автомобильной дороги», – подчеркнул сопредседатель регионального штаба Народного фронта в Орловской области Игорь Дробязгин.