Школы, детсады и поликлиника в Орле на время останутся без горячей воды

Фото: Ольга СУПОНЕВА /Архив "КП"

В Орле временно без горячей воды останется ряд домов и учреждений. В их число попали школы, детсады и поликлиника. Публикуем список адресов.

14 июня горячей воды до 17.00 не будет по улице Карачевской 41а, 41 (детская поликлиника Заводского района), 41б, 2-я Посадская, 1, Комсомольская, 62, Панчука, 4 (школа №23). Также останутся без теплой воды дома по адресам Наугорское шоссе, 9, 11, 11а, 13, Плещеевская улица, 3.

20 июня до 17.00 отключение затронет улицу Тульскую, 25 (детский сад №54), Красина, 6а, переулок Ботанический, 27, 29, 6 (детский сад №55), переулок Карачевский, 6, 9, 11, 10б (детский сад №18), улицу Комсомольскую, 183 (филиал детского сада №18), переулок Шпагатный, дома № 50 и 61.

Об отключениях сообщили в городской администрации. Причина - плановые работы, которые будут вести газовики.