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В Орловской области планируют трудоустроить 1,4 тысяч человек в 2022 году. Заявки на обучение подали уже 450 орловцев.

В текущем году в национальном проекте «Демография» примут участие примерно 1 400 человек. В их число входит 129 молодых людей и 450 безработных орловцев. Об этом сообщает пресс-служба Правительства региона.

Желающие могут ознакомиться с полным списком категорий и подать заявление. Стать участниками могут несколько категорий орловцев: люди, старше 50 лет, женщины, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком, до достижения ими трехлетнего возраста, безработные, зарегистрированные в службе занятости.

Возможность написать заявление есть и у тех, кто находится под риском увольнения, молодые люди до 35 лет, не занятые после 4 месяцев с даты окончания военной службы по призыву, а также те, кто не имеет среднего и высшего образования.