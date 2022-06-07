Под Орлом 18-летний водитель на "Хендаи" улетел в кювет

Молодой человек в больнице Фото: УГИБДД УМВД РФ по Орловской области.

На дороге под Орлом в ДТП угодил 18-летний водитель. Иномарка "Хендаи Солярис" вылетела с проезжей части в кювет и затормозила о дерево.

Все случилось поздним вечером 6 июня неподалеку о деревни Вязки. Было около одиннадцати, когда парень ехал в сторону железнодорожного переезда в поселке Стальной Конь. В какой-то момент он не совладал с управлением.

- Водитель допустил съезд с дороги в правый кювет с последующим наездом на препятствие - дерево. В результате ДТП он получил телесные повреждения госпитализирован, - сообщили в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области.