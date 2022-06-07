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Происшествия7 июня 2022 6:43

В Болховском районе уничтожили восемь военных снарядов

Орловская земля продолжает хранить боеприпасы времен Великой Отечественной
Ольга СУПОНЕВА
Ольга СУПОНЕВА
В Орловской области спасатели-взрывники снова уничтожили несколько военных снарядов

В Орловской области спасатели-взрывники снова уничтожили несколько военных снарядов

Фото: ГУ МЧС РФ по Орловской области.

В Орловской области спасатели-взрывники снова уничтожили несколько военных снарядов. На этот раз опасные находки были сделаны в Болховском районе.

6 июня сотрудники группы спецработ изъяли из земли и в специально установленном месте подорвали 8 снарядов, которые пролежали в земле со времен Великой Отечественной войны.

- Как правило, боеприпасы времен Великой Отечественной войны обнаруживают при проведении сельскохозяйственных работ, строительстве и в ходе работы поисковых отрядов. Взрывоопасные предметы могут быть обнаружены всюду, где проходили боевые действия, - пояснили в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.

Если вы обнаружили снаряд, то немедленно стоит сообщить о нем в Службу спасения по телефонам 01, 101, или в полицию по телефонам 02, 102.