В Болховском районе уничтожили восемь военных снарядов

В Орловской области спасатели-взрывники снова уничтожили несколько военных снарядов Фото: ГУ МЧС РФ по Орловской области.

В Орловской области спасатели-взрывники снова уничтожили несколько военных снарядов. На этот раз опасные находки были сделаны в Болховском районе.

6 июня сотрудники группы спецработ изъяли из земли и в специально установленном месте подорвали 8 снарядов, которые пролежали в земле со времен Великой Отечественной войны.

- Как правило, боеприпасы времен Великой Отечественной войны обнаруживают при проведении сельскохозяйственных работ, строительстве и в ходе работы поисковых отрядов. Взрывоопасные предметы могут быть обнаружены всюду, где проходили боевые действия, - пояснили в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.

Если вы обнаружили снаряд, то немедленно стоит сообщить о нем в Службу спасения по телефонам 01, 101, или в полицию по телефонам 02, 102.