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Происшествия6 июня 2022 14:45

Молодой водитель на иномарке сбил велосипедиста на въезде в Орел

Мужчина получил ранения
Ольга СУПОНЕВА
Ольга СУПОНЕВА
На въезде в Орел легковушка сбила велосипедиста

На въезде в Орел легковушка сбила велосипедиста

Фото: УГИБДД УМВД РФ по Орловской области.

На въезде в Орел молодой водитель иномарки сбил велосипедиста. Мужчина получил ранения.

Авария случилась ночью 5 июня, примерно в полночь. За рулем легковушки "Дэу Нексия" был 19-летний парень, автомобиль ехал по дороге М-2 "Крым" со стороны Москвы в сторону Курска.

- В районе 372 километра водитель допустил наезд на велосипедиста, мужчину 30 лет, который приближался слева. В результате ДТП велосипедист получил телесные повреждения, - сообщили в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области.

В минувшие выходные в Орловской области случилось трагическое ДТП с участием велосипедиста. Машина насмерть сбила подростка.