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В Орле отремонтируют улицы Мостовую, Генерала Родина и Наугорское шоссе. Также ремонт будет идти в Зареченском микрорайоне: тут обновят остановки.

Такую информацию озвучили в пресс-службе администрации города. Сейчас идет поиск фирмы, которая выполнит ремонт. В общей сложности речь идет о 10 участках дорог, в их числе и указанные выше улицы. Деньги в сумме 180 миллионов рублей выделило региональное Правительство.

- Поиск подрядчика завершится 15 июня. Затем, в течение двух месяцев с момента подписания муниципального контракта, он должен полностью обновить дорожное полотно, - пояснили в администрации Орла.