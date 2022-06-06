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Происшествия6 июня 2022 12:20

В Орле задержан продавец гашиша, экстази и солей

Полицейские изъяли из оборота крупную партию синтетических наркотиков
Ольга СУПОНЕВА
Ольга СУПОНЕВА
Фото: пресс-служба УМВД России по Орловской области

Фото: пресс-служба УМВД России по Орловской области

В Орле полицией задержан продавец наркотиков. Из оборота изъята партия разных наркотических веществ: экстази, гашиша, солей. Всего больше 200 граммов "синтетики".

Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Орловской области, 34-летнего жителя областного центра взяли с поличным. При нем было несколько свертков с метилэфедроном общей массой больше 42 грамм. Дальнейший обыск показал, что это далеко не весь имеющийся у орловца запрещенный товар. В квартире, которую мужчина снимал на улице Приборостроительной, он развернул цех по фасовке наркотиков. Тут было около сотни свертков разных веществ: гашиш, экстази, соли. У торговца были весы для наркотиков и другое "оборудование".

Против наркоторговца возбуждено два уголовных дела, он задержан. Сейчас полицейские устанавливают все детали преступной схемы, в том числе и вычисляют других причастных к сбыту фигурантов.