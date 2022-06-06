Свыше 160 тысяч орловцев посетили музеи в 2021 году. Показатели увеличились относительно 2020 года на 55%.

В 2019 году, до ограничений, связанных с коронавирусом, в музеях побывали 233 тысячи человек. Об этом сообщает пресс-служба Правительства Орловской области.

В настоящее время на территории региона функционируют 12 музеев: один федеральный, три областных и восемь муниципальных.

– Наибольшей популярностью среди региональных учреждений культуры в 2021 году пользовались Орловский музей изобразительных искусств – 50 тысяч посетителей, Орловский объединенный государственный литературный музей Тургенева – 41,4 тысяч посетителей, в Орловском краеведческом музее побывали 38,1 человек, - сообщает пресс-служба.

Мценский городской музей за год посетили 7,5 тысяч орловцев, Болховский краеведческий – 6,8 тысяч человек, а Новосильский районный – 5,2 тысяч.

В настоящее время в рамках нацпроекта «Культура» ремонтируют Ливенский и Мценский краеведческий музеи.