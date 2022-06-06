В Ливенском районе высадили аллею памяти в честь бойца, погибшего в ходе спецоперации

Фото: пресс-служба Правительства Орловской области

В Ливенском районе высадили аллею памяти в честь бойца, погибшего в ходе специальной военной операции. 11 туй посажены в селе Троицкое.

Погибший Игорь Кашуба проявил самоотверженность, мужество и отвагу при исполнении воинского долга. Деревья посадили 4 июня, рядом со школой, где он учился. Об этом сообщает пресс-служба Правительства Орловской области.

В церемонии приняли участие первые лица области, родные и близкие гвардии рядового парашютно-десантной роты Игоря Кашубы.

– Эти 11 деревьев должны быть символом памяти о героизме. Игорь Петрович Кашуба - простой парень, который выбрал профессию служения Родине. Он погиб, защищая нас и жителей Донецкой, Луганской областей от нацизма. И сегодня мы, ведя большую работу по сохранению памяти героев Великой Отечественной войны, увековечиваем память современных героев, - обратился к присутствующим губернатор Андрей Клычков.