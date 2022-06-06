Фото: пресс-служба Правительства Орловской области

Ливенский район отметил день рождения под песни Вики Цыгановой. Праздник «Во славу Ливенского края» состоялся 4 июня.

В первую субботу лета Ливенский район 411-ую годовщину образования в урочище Липовчик. Об этом сообщает пресс-служба Правительства Орловской области.

Мероприятие посетители первые лица области, представители духовенства, местные жители и трудовые коллективы. Гости познакомились с сельскими поселениями района, представители каждого подворья рассказывали о достижениях и традициях.

– 411 лет назад был образован наш Ливенский район. Мы живем в благодатном крае, славном своей историей и традициями. Поколениями жители работали над созданием агропромышленной мощи района. Ливенский район всегда славился плодородной землей, высокими урожаями хлеба и сахарной свеклы, достойными показателями промышленного производства, - обратился к местным жителям губернатор Андрей Клычков.

Состоялась и церемония, во время которой тружеников района наградили почетными грамотами. Центральным событием праздника стало выступлением Виктории Цыгановой. Она вместе с группой «Северный ветер» исполнила известные хиты.