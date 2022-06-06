Фото: Сергей Силаев

В Орле 6 июня на нескольких улицах отключат горячую воду и электричество. Временные отключения связаны с плановыми работами.

О работах сообщает пресс-служба администрации города Орла. Электроэнергии не будет с 9.00 до 12.00 в домах на улице Рощинской, 11,15, улице Металлургов, 11а. С 14.00 до 17.00 без света останутся дома 22-32 на улице Маринченко и улице Металлургов 5-15.

Горячей воды не будет до 9 июня 17.00 на Кромском шоссе, 15. До 17.00 14 июня отключения пройдут на улице Карачевской, 41, 41а, 41б, 2-ой Посадской, 1, Комсомольской, 62, Панчука, 4.

Также до 14 июня 17.00 горячей воды не будет на Наугорском шоссе, 9, 11, 11а, 13 и улице Плещеевской, 3.

До 20 июня 17.00 горячей воды не будет на улице Тульской, 25, Красина, 6а, Ботаническом переулке, 6, 27, 29, переулке Карачевском, 6, 9, 10б, 11, улице Комсомольской, 183 и переулке Шпагатном, 50,61.

6 июня до 14.00 горячее водоснабжение ограничат на улице 4-ой Курской, 8 и улице Новосильской, 10, 12.