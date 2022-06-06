Фото: пресс-служба УГИБДД по Орловской области

Под Орлом несовершеннолетний велосипедист скончался после столкновения с «ВАЗом». ДТП случилось рядом с поселком Змиевка.

Столкновение «ВАЗа-21150» и велосипедиста произошло 4 июня, около 13.15. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД региона.

40-летний водитель автомобиля двигался по автодороге «Змиевка-Яковлево-Змиево» в сторону Яковлево.

Он допустил наезд на четвертом километре на 14-летнего подростка. В результате дорожно-транспортного происшествия велосипедист скончался от полученных травм. Всего за сутки в авариях пострадали семь человек, один погиб.