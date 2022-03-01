В Заводском районе Орла модернизируют центр занятости населения. Здание полностью отремонтируют, обновят рабочие места, оборудование и зоны приема посетителей.

Центр занятости населения Заводского района модернизируют в рамках проекта «Содействие занятости». В этом году планируется полностью отремонтировать само здание, обновить мебель, рабочие места и зону приема посетителей. Также в центре установят кондиционеры.

- В прошлом году центры занятости Орловского региона получили возможность обновить техническое оборудование и программное обеспечение, в наиболее крупных ЦЗН внедрена электронная очередь, - уточнили в социальном Департаменте Орловской области.