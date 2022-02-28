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Здоровье28 февраля 2022 8:52

За сутки у 502 орловцев подтвердился коронавирус

Госпитализированы пять человек
Ольга СУПОНЕВА
Ольга СУПОНЕВА
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За сутки в Орле и области выявлено 502 новых случая коронавируса

За сутки в Орле и области выявлено 502 новых случая коронавируса

Фото: Архив "КП"

За минувшие сутки, по данным на 28 февраля 2022, коронавирус подтвердился у 502 жителей Орловской области. Пять человек госпитализированы.

Такие данные представил федеральный оперативный штаб. Согласно статистике, заболеваемость постепенно снижается: в начале месяца в сутки в среднем выявлялось около 900-1000 случаев ковида. Общее число заболевших, за все время наблюдения, - 98 788 человек.

Выздоровело и выписано за сутки 423 человека. Количество выписанных пациентов увеличивается с каждым днем. Всего выздоровело 77 945 орловцев.

Умерло еще двое орловцев, так и не излечившихся от коронавируса. Всего в регионе зафиксировано 1 740 смертей от covid-19.