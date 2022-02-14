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Общество14 февраля 2022 14:24

В Орловской области вакцинируют 707 тысяч животных в 2022 году

На наличие инфекционных заболеваний исследуют 258 тысяч голов
Сергей Силаев
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В Орловской области вакцинируют 707 тысяч животных в 2022 году. На наличие инфекционных заболеваний исследуют 258 тысяч голов.

Начальник Управления ветеринарии Орловской области Алексей Максимовский рассказал на совещании об эпизоотическом благополучии в регионе.

По словам руководителя, в 2021-2022 годах на Орловщине складывается благополучная ситуация по классической чуме свиней, бруцеллезу, сибирской язве, ящуру, высокопатогенному гриппу птиц, оспе овец и коз. Об этом сообщает пресс-служба правительства Орловской области.

На туберкулез в хозяйствах проверили 154 тысячи животных, на гиподерматоз – 35 тысяч.

На особом контроле противодействие африканской чуме свиней. Помимо информационной работы с населением проводятся профилактические мероприятия в дикой фауне. Вакцинация животных и диагностика других опасных заболеваний в регионе продолжатся.