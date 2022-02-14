В Орле 16 февраля до обеда отключат светофоры на оживленном перекрестке

Причина отключения - обслуживание энергетиками подстанции Фото: Ольга СУПОНЕВА

В Орле в будущую среду, 16 февраля, на полдня отключат светофоры на оживленном перекрестке. Речь идет о пересечении улиц Нормандия-Неман и Гагарина.

О запланированном отключении сообщили в пресс-службе администрации Орла.

- 16 февраля 2022 года с 9:00 до 12:00 будут временно отключены светофоры, расположенные на пересечении улиц Нормандия-Неман и Гагарина, - гласит объявление.

Причина - обслуживание энергетиками подстанции, от которой запитаны светофоры на указанном перекрестке. Водителям стоит проявить осторожность и бдительность, проезжая здесь.