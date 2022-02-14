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Общество14 февраля 2022 11:58

В Орле 16 февраля до обеда отключат светофоры на оживленном перекрестке

Водителям стоит проявить бдительность, проезжая пересечение улиц Нормандия-Неман и Гагарина
Ольга СУПОНЕВА
Ольга СУПОНЕВА
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Причина отключения - обслуживание энергетиками подстанции

Причина отключения - обслуживание энергетиками подстанции

Фото: Ольга СУПОНЕВА

В Орле в будущую среду, 16 февраля, на полдня отключат светофоры на оживленном перекрестке. Речь идет о пересечении улиц Нормандия-Неман и Гагарина.

О запланированном отключении сообщили в пресс-службе администрации Орла.

- 16 февраля 2022 года с 9:00 до 12:00 будут временно отключены светофоры, расположенные на пересечении улиц Нормандия-Неман и Гагарина, - гласит объявление.

Причина - обслуживание энергетиками подстанции, от которой запитаны светофоры на указанном перекрестке. Водителям стоит проявить осторожность и бдительность, проезжая здесь.