Фото: пресс-служба УФСИН России по Орловской области

В орловскую колонию пытались передать запрещенные предметы с помощью квадрокоптера. Дрон должен был доставить 2 мобильника с комплектующими.

30-летнего орловца с беспилотником задержали на прилегающей территории к ИК № 5 в поселке Нарышкино. Сотрудники учреждения изъяли у мужчины 2 мобильных телефона, 4 сим-карты и 2 USB провода, которые он собирался доставить в колонию квадрокоптером.

- В отношении данного гражданина составлен протокол об административном правонарушении, также будут направлены материалы для принятия решения о привлечении к ответственности в Управление госавианадзора, - рассказали в пресс-службе УФСИН России по Орловской области