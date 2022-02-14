На 14 февраля в Орле 802 заболевших коронавирусом, 15 человек госпитализировано

Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО (архив)
Федеральный оперштаб представил обновленную статистику по заболеваемости коронавирусом в регионах России. В Орловской области на 14 февраля 2022 года заразилось еще 802 жителя.
Практические все заболевшие за минувшие сутки орловцы будут лечиться дома, госпитализировано за прошлый день 15 человек. А общее число подтвержденных случаев ковида составляет почти 90 тысяч: 89 679.
Выписано по выздоровлению за день 288 орловцев. Всего вылечилось 72 974 человек.
Есть вновь и смертельные случаи: скончались за сутки 6 жителей Орловской области, всего насчитывается 1 686 смертей.
По данным федерального оперштаба, коллективный иммунитет на Орловщине достиг 75,2%.