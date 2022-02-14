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Происшествия14 февраля 2022 9:13

В Орловской области во время пожара погиб домашний скот

ЧП случилось в Залегощенском районе
Нина СОКОЛОВА
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В Залегощенском районе спасатели потушили серьезный пожар

В Залегощенском районе спасатели потушили серьезный пожар

Фото: ГУ МЧС РФ по Орловской области.

В Орловской области во время пожара погиб домашний скот. ЧП случилось в деревне Ржавец Залегощенского района.

Возгорание жилого дома и пристроек в деревне Ржавец произошло на минувших выходных, вечером 12 февраля. Жилище вместе с пристройками выгорело изнутри. Также пожар охватил хозпостройку, где погиб домашний скот.

- На месте работали сотрудники нескольких пожарных частей. Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается специалистами, - сообщили в пресс-службе МЧС России по Орловской области.