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Общество14 февраля 2022 9:04

В Орловской области животные реже стали болеть бешенством

За 2021 год зафиксирован всего один случай
Ольга СУПОНЕВА
Ольга СУПОНЕВА
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В Орловской области животные реже стали болеть бешенством

В Орловской области животные реже стали болеть бешенством

Фото: Ольга СУПОНЕВА

В Орловской области животные реже стали болеть бешенством. За 2021 год зафиксирован всего один случай.

Такую информацию приводит пресс-служба регионального Правительства. Снижается число случаев заражения бешенством у животных в последние 4 года. В 2018 году выявлено 56 зараженных животных, в 2019 - 6, в 2020 - 4, а в 2021 - 1. За полтора месяца 2022 года не зафиксировано случаев бешенства.

- Положительная статистика является результатом плановой профилактической вакцинации домашних животных. В 2021 году она охватила более 189 тысяч голов. В дикой фауне было разложено 65 тысяч доз вакцины, - прокомментировали в пресс-службе.