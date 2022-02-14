В Орловской области животные реже стали болеть бешенством Фото: Ольга СУПОНЕВА

В Орловской области животные реже стали болеть бешенством. За 2021 год зафиксирован всего один случай.

Такую информацию приводит пресс-служба регионального Правительства. Снижается число случаев заражения бешенством у животных в последние 4 года. В 2018 году выявлено 56 зараженных животных, в 2019 - 6, в 2020 - 4, а в 2021 - 1. За полтора месяца 2022 года не зафиксировано случаев бешенства.

- Положительная статистика является результатом плановой профилактической вакцинации домашних животных. В 2021 году она охватила более 189 тысяч голов. В дикой фауне было разложено 65 тысяч доз вакцины, - прокомментировали в пресс-службе.