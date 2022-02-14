В Орле водитель на "Шкоде" протаранил "БМВ" и сбил пешехода

В ДТП пострадал пешеход Фото: УГИБДД УМВД РФ по Орловской области.

В Орле водитель на легковушке "Шкода Октавиа" врезался в "БМВ" и сбил пешехода. Аварией с пострадавшим обернулся левый поворот.

Об обстоятельствах ДТП рассказали в Госавтоинспекции. Все случилось днем в воскресенье, 13 февраля. Примерно в половине двенадцатого 34-летний водитель "Шкоды" ехал по Октябрьской улице со стороны Игнатово. Он стал поворачивать на Приборостроительную и столкнулся с легковушкой "БМВ", которая ехала во встречном направлении по Октябрьской. После удара "Шкода" сбила пешехода, мужчину 43 лет, а "БМВ" вылетела с дороги и протаранила снежную насыпь.

Водители обоих автомобилей не пострадали, а вот пешеходу досталось.

- В результате ДТП пешеход получил телесные повреждения, - сообщили в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области.

Всего в полицейской сводке ДТП за прошедшие выходные значится 25 аварий. В других никто не пострадал.