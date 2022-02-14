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Звезды14 февраля 2022 8:22

В День всех влюбленных театр "Свободное пространство" покажет онлайн "Ромео и Джульетту"

Начало спектакля 14 февраля в 19.00
Ольга СУПОНЕВА
Ольга СУПОНЕВА
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Орловский театр "Свободное пространство" в День всех влюбленных онлайн покажет спектакль "Ромео и Джульетта". Посмотреть постановку можно 14 февраля с 19.00.

Сотрудники театра предложили зрителям самим выбрать спектакль к просмотру в День святого Валентина, большинство голосов орловцы отдали за самую романтичную и трагичную историю любви, шекспировскую трагедию "Ромео и Джульетта".

Спектакль будет доступен к просмотру нынешним вечером, "Свободное пространство" ждет всех влюбленных, в том числе и в театральное искусство, в своей официальной группе Вконтакте.