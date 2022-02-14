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Общество14 февраля 2022 8:08

В Орле 15 февраля временно запретят парковку на Наугорском шоссе

Ограничения будут действовать из-за проведения митинга
Ольга СУПОНЕВА
Ольга СУПОНЕВА
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В Орле из-за митинга памяти в честь воинов-интернационалистов на участке Наугорского шоссе запретят стоянку

В Орле из-за митинга памяти в честь воинов-интернационалистов на участке Наугорского шоссе запретят стоянку

Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

В Орле 15 февраля на участке Наугорского шоссе временно запретят парковку. Ограничения для автолюбителей будут действовать из-за митинга.

Как сообщили в администрации Орла, с 6.00 и до 15.00 рядом с памятником участникам локальных войн и военных конфликтов на Наугорском шоссе запретят стоянку. Здесь пройдет мероприятие, посвященное памяти погибших воинов.

День памяти воинов-интернационалистов ежегодно отмечается в России 15 февраля.