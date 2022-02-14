В Орле 15 февраля временно запретят парковку на Наугорском шоссе

В Орле из-за митинга памяти в честь воинов-интернационалистов на участке Наугорского шоссе запретят стоянку Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

В Орле 15 февраля на участке Наугорского шоссе временно запретят парковку. Ограничения для автолюбителей будут действовать из-за митинга.

Как сообщили в администрации Орла, с 6.00 и до 15.00 рядом с памятником участникам локальных войн и военных конфликтов на Наугорском шоссе запретят стоянку. Здесь пройдет мероприятие, посвященное памяти погибших воинов.

День памяти воинов-интернационалистов ежегодно отмечается в России 15 февраля.