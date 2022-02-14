В Орловской области средняя заработная плата осужденных составила 6 990 рублей

Фото: пресс-служба УФСИН России по Орловской области

В заседании коллегии приняли участие губернатор Орловской области Андрей Клычков и представители ведомств. Начальник УФСИН Владимир Волосевич выступил с докладом.

В 2021 году на территории исправительных учреждений Орловской области не было допущено массовых беспорядков и побегов осужденных. Общее число человек, находящихся в колониях, составило 3 349. По отношению к прошлому году оно снизилось и составило 68% от установленного лимита. Об этом сообщает пресс-служба УФСИН по Орловской области.

В прошлом году изъято 148 телефонов. Из 19 человек, задержанных за передачу или попытку передачи средства связи осужденных, к административной ответственности привлекли 17.

В процессе трудовой адаптации средняя заработная плата заключенных выросла и составила 6 990 рублей.

– Объем выпуска товарной продукции, выполненных работ, оказанных услуг составил 335,7 миллиона рублей. Чистая прибыль составила 35,6 миллионов, - рассказали в пресс-службе ведомства.

Наиболее отличившихся сотрудников наградили грамотами и ведомственными наградами. Двум работникам присвоили очередное специальное звание.