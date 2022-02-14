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Общество14 февраля 2022 7:28

В Орловской области снова выросли цены на бензин

За год моторное топливо подорожало на 8,5%
Ольга СУПОНЕВА
Ольга СУПОНЕВА
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За месяц в Орле подорожало моторное топливо

За месяц в Орле подорожало моторное топливо

Фото: Ольга СУПОНЕВА

В Орловской области снова выросли цены на бензин. За год моторное топливо подорожало на 8,5%.

Данные представил Орелстат. Так, за месяц с декабря 2021 по январь 2022 дороже стало стоить дизельное топливо - 51 рубль против 50,75, а бензин в среднем с 50, 84 подорожал до 50,98. Согласно данным статистики, ценник на бензин марок АИ-92 и АИ-95 не изменился, он стоит 47,27 и 50,98 соответственно. Бензин марки АИ-98 стал стоить дороже: если в декабре в среднем ценник был 58,47 рубля за литр, то в январе уже 59,10.

Снизилась цена на газомоторное топливо. В среднем сейчас оно стоит 30,68, тогда как в декабре было по цене 32,31 рубля.