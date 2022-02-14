Фото из архива "КП" Фото: Ольга СУПОНЕВА

В Орле женщина травмировалась, скатываясь с горки. Зимняя забава едва не довела до беды.

О происшествии рассказали в региональном МЧС. Все случилось в минувшую субботу, 12 февраля, в Заводском районе областного центра. Спасателям вечером, около девяти часов, пришлось выезжать на улицу 5-й Орловской стрелковой дивизии (микрорайон Новая Ботаника).

- Сотрудники областной поисково-спасательной службы помогли транспортировать женщину, получившую травму при скатывании с горки, в автомобиль скорой помощи, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.

О степени повреждений не сообщается.