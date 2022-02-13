За январь в Орловской области подорожали говядина, рыба и молоко

Фото: Ольга СУПОНЕВА (архив)

За январь 2022 в Орловской области подорожал ряд продуктов. Выросли цены на говядину, рыбу, молоко, муку, хлеб, некоторые овощи и другие продовольственные товары.

Данные представил Орелстат. Так, говядина на кости на прилавках региона продается в среднем за 436, 34 рубля за кило, рыба -193 рубля, молоко за литр - 62,40, сахар - 58,78, мука - 52,47, хлеб из ржаной муки - 48,79 за кило, капуста - 61,75, морковь - 41,99, лук - 27,70. Это из тех продуктов, что подорожали. Немного снизился ценник на курицу - 170,44 рубля за килограмм, яйца - 80,11, картофель -36,45.

По данным органа статистики, инфляция в январе составила 1,1%. В сравнении с январем 2021 года цены на товары и услуги за год выросли на 9,5%.