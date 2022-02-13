Начало новой недели в Орле будет морозным, а к концу оттепель вернется

Новая неделя в Орле начнется с мороза и солнца, а закончится дождем и оттепелью Фото: Ольга СУПОНЕВА

Новая рабочая неделя в Орле начнется с мороза, а во второй половине в регион снова вернется оттепель. Публикуем подробный прогноз погоды в Орле на 14-18 февраля.

Как сообщает Росгидрометцентр, в понедельник 14 февраля на термометрах -6..+1 градус. облачно с прояснениями, без осадков. Ветер юго-западный 7 м/с, атмосферное давление 750 мм рт.ст.

Во вторник 15 февраля температура воздуха от -7 до 0. Снова облачно с прояснениями, без снега. Ветер юго-западный 6 м/с, давление на уровне 752 мм рт.ст.

В среду 16 февраля на термометрах от -7 до +1 градуса. Солнце покажется, осадков синоптики не прогнозируют. Ветер сменит направление на южное, скорость 6 м/с. Давление 747 мм рт.ст.

С четверга начнется теплеть. Судя по данным метеорологов, 17 февраля от 0 градусов в ночные часы до +2 днем. Пасмурно, мокрый снег. Сильный ветер с юга, давление понизится до 743-737 мм рт.ст.

В пятницу 18 февраля еще теплее: на термометрах +1..+4 градуса. Пасмурно, мокрый снег переходящий в дождь. Ветер юго-западный, давление низкое 730 мм рт.ст.